«Нафтогаз Украины» потребовал от России 8 миллиардов долларов

17.02.2020, 11:31, Новости дня

Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" и шесть ее компаний уточнили в иске против РФ размер компенсации убытков за потерю активов в Крыму после референдума и вхождения полуострова в состав РФ.

"Нафтогаз" требует от РФ компенсацию в 8 миллиардов долларов — это "размер убытков плюс проценты", уточняется в сообщении украинской компании.

Дело рассматривается в арбитраже при Постоянной палате третейского суда в Гааге.

В октябре 2016 года "Нафтогаз" подал иск против Российской Федерации. Устные слушания по вопросам юрисдикции слушаний прошли в Гааге в мае 2018 года. "Слушания по вопросам размера компенсации состоятся в мае 2020 года. Окончательное решение относительно суммы компенсации ожидается до середины 2021 года", — уточнили в "Нафтогазе".



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.02 / Во Франции убили блогера из Чечни, критиковавшего Кадырова

03.12 / В штабе Трампа отказали журналистам Bloomberg в аккредитации

13.02 / «Манчестер Юнайтед» собрался приобрести Джейдона Санчо

15.01 / Эксперт: Новое правительство будет назначено еще по старой схеме

09.12 / Конвоиры «банды ГТА», допустившие попытку бегства, получили условные сроки

06.02 / В Крыму перебои с водой. В городах горячее водоснабжение готовятся давать лишь по выходным. Холодную воду – по часам

07.01 / Археологи рассказали о татуировках на телах древнеегипетских мумий

03.02 / Саакашвили сравнил уровень жизни на Украине и в СССР

13.12 / Курс гривны к доллару укрепился до 23,56 грн/$

20.01 / Индекс Мосбиржи установил исторический максимум

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск новости

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика