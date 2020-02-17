«Нафтогаз Украины» потребовал от России 8 миллиардов долларов

17.02.2020, 11:31, Новости дня

Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" и шесть ее компаний уточнили в иске против РФ размер компенсации убытков за потерю активов в Крыму после референдума и вхождения полуострова в состав РФ.

"Нафтогаз" требует от РФ компенсацию в 8 миллиардов долларов — это "размер убытков плюс проценты", уточняется в сообщении украинской компании.

Дело рассматривается в арбитраже при Постоянной палате третейского суда в Гааге.

В октябре 2016 года "Нафтогаз" подал иск против Российской Федерации. Устные слушания по вопросам юрисдикции слушаний прошли в Гааге в мае 2018 года. "Слушания по вопросам размера компенсации состоятся в мае 2020 года. Окончательное решение относительно суммы компенсации ожидается до середины 2021 года", — уточнили в "Нафтогазе".