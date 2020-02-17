Воронежский депутат на личные средства реконструировал Дворец борьбы в Богучаре

17.02.2020, 11:30, Новости дня

Депутат Воронежской областной думы Александр Пешиков на личные средства провел реконструкцию Дворца борьбы в Богучаре. За это он получил благодарность от Министерства спорта РФ. Благодарность – это признание заслуг в развитии и популяризации массового спорта. Награду парламентарию вручил председатель комитета по физической культуре думы Евгений Хамин.

Дворца борьбы в Богучаре был выстроен в 1978 году. После реконструкции открылся весной 2019 года. Депутат Пешиков направил 13 миллионов рублей личных средств на обустройство спортивного объекта. На эти деньги полностью обновили фасад, заменили окна и коммуникации, оборудовали тренажерный зал, зал борьбы и аэробной нагрузки.

Как передают "Вести Воронеж", в настоящее время во Дворце занимаются свыше 150 мальчишек из южных районов области. Многие уже стали призёрами региональных и общероссийских соревнований.

Текст:

ГТРК "Воронеж"



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.01 / Ко дню рождения Бадоева вышла книга о нем

14.02 / Губерниев объяснил слова о «зассавшем» в начале войны Сталине

16.01 / Путин назначил Медведева заместителем главы Совбеза РФ

12.01 / КСИР хотел использовать гражданские самолеты как защиту от ракетного удара США – СМИ

23.01 / Крымские татары предостерегли украинских экстремистов от попытки прорыва в Крым

16.12 / Врио главы Иркутской области поручил актуализировать реестр пострадавших от паводков

27.01 / Рютте извинился за действия правительства Нидерландов во время Холокоста

09.01 / Россиян предупредили о вреде фаст-фуда

21.01 / Китайский «клон» Toyota Land Cruiser 200 поступил к дилерам

15.01 / Мишустин подробно ответил на вопросы членов совета Госдумы

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск новости

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика