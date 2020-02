Умерла 15-летняя актриса Disney

17.02.2020, 11:30, Новости дня

Угандская актриса Никите Перл Валигва, которая снималась на киностудии Disney, умерла 15 февраля. Об этом сообщает Daily Monitor.

Ей было 15 лет.

Старшая средняя школа, в которой училась девушка, сообщила о смерти ученицы в Twitter 16 февраля.

«Прощай, Никита Перл Валигва. Ты была дорога для многих, и мы потеряли тебя из-за опухоли мозга в таком нежном возрасте. Покойся с миром, дорогая», – говорится в посте.

Fare thee well Nikita Pearl Waligwa. You were a darling to many and we have lost you to brain tumor at such a tender age. Nikita was in S.3. Rest in Perfect Peace dear pic.twitter.com/ny8I9YAjsQ

— Gayaza High School (@gayazahigh) February 16, 2020

Никита Перл Валигва ыграла в фильме «Королева Катве» (2016) студии Disney. Лента рассказывает реальную историю Фионы Мутеси, которая родилась в трущобах Уганды и стала шахматной звездой мирового класса. Валигва исполнила роль подруги главной героини, Глорию.