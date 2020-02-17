НАТО отказалось поддержать Турцию в случае военной операции в Идлибе

17.02.2020, 11:30, Новости дня

Североатлантический альянс не станет оказывать военную поддержку Турции в случае начала ею военной операции в Идлибе, сообщил дипломатический источник в миссии одной из стран альянса в Брюсселе.

«Страны НАТО не поддержат активацию Пятой статьи из-за гибели турецких военных в Идлибе в начале февраля. НАТО не рассматривает возможности предоставления военной помощи Турции в случае операции в этом регионе», – сказал источник ТАСС.

Ситуация в Идлибе обострилась после того, как российские и турецкие военные предприняли очередную попытку ввести режим тишины, однако террористы лишь усилили свои атаки. Сирийская армия предприняла ответные действия против экстремистов, при этом ряд турецких постов оказался окружен войсками Сирии.

В воскресенье отряды протурецкой сирийской оппозиции предприняли атаку на позиции правительственных сил САР в провинции Алеппо.