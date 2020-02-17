Украинка завоевала золото на чемпионате по каратэ в Дубае

17.02.2020, 11:30, Новости дня

Украинка Анжелика Терлюга 16 февраля завоевала золотую медаль на чемпионате по каратэ серии Karate1 Premier League, который проходил в Дубае, сообщает официальный сайт Всемирной федерации карате.

В финале весовой категории до 55 килограмм Терлюга победила египтянку Яссмин Аттиу со счетом 1:0.

Благодаря победе на турнире Терлюга получила лицензию Олимпиады 2020 года и стала первой украинской каратисткой, которая выступит на Олимпийских играх.

Karate1 Premier League – первая по значимости серия турниров, которая проводится под эгидой Всемирной федерации каратэ.

Следующий этап соревнований пройдет в австрийском Зальцбурге с 28 февраля по 1 марта. Всего в 2020 году будет проведено шесть этапов.