Украинка завоевала золото на чемпионате по каратэ в Дубае

17.02.2020, 11:30, Новости дня

Украинка Анжелика Терлюга 16 февраля завоевала золотую медаль на чемпионате по каратэ серии Karate1 Premier League, который проходил в Дубае, сообщает официальный сайт Всемирной федерации карате.

В финале весовой категории до 55 килограмм Терлюга победила египтянку Яссмин Аттиу со счетом 1:0.

Благодаря победе на турнире Терлюга получила лицензию Олимпиады 2020 года и стала первой украинской каратисткой, которая выступит на Олимпийских играх.

Karate1 Premier League – первая по значимости серия турниров, которая проводится под эгидой Всемирной федерации каратэ.

Следующий этап соревнований пройдет в австрийском Зальцбурге с 28 февраля по 1 марта. Всего в 2020 году будет проведено шесть этапов.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.12 / Стали известны детали поездки экс-помощников адвоката Трампа на Украину

11.02 / Word, Excel и PowerPoint для «айфонов» стали проще и быстрее

31.12 / CNN — приглашая Трампа на День Победы, Путин стремится укрепить собственный имидж

05.12 / Епифаний уверен, что РПЦ будет вынуждена признать автокефалию ПЦУ

06.02 / По делу об организации «Е.Н.О.Т.» арестован майор ФСБ

10.12 / Экономика: Россиянам посоветовали странные способы увеличения богатства

05.02 / Жену премьера Лесото обвинили в убийстве предшественницы

06.01 / Прохожие в Петербурге спасли провалившихся под лед детей

11.12 / Ученые в Калифорнии задумались о смысле жизни

11.02 / Власти Таиланда назвали причину столкновения катеров с россиянами

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск новости

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика