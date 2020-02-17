Волгоградцы возмутились рекламой доставки еды с «Родиной-матерью»

17.02.2020, 11:30, Новости дня

В Волгограде разгорелся скандал после того, как «Сбермаркет» разместил рекламу доставки еды с изображением «Родины-матери».

Гражданский активист Алексей Ульянов обнаружил в Instagram-аккаунте федеральной службы доставки пост с рекламным коллажем. 

«Одни зеленкой испачкали… вторые там еще что придумали. А #sbermarket доставку из #лента теперь рекламирует…», – написал общественник в Facebook.

В рекламном коллаже изображение скульптуры «Родина-мать зовет!» Расположено рядом с жирафами, держащими в зубах пакет с продуктами из супермаркетов. Самой скульптуре дизайнеры вложили в руку лимон. На переднем плане коллажа жук-навозник катит шар.

В комментариях волгоградцы выразили возмущение таким обращением с одним из символов воинской славы России. 

«Структура империи… не просто недопустимо использует образ монумента «Родина-мать зовет!» в рекламе, но и в год 75-летия Великой Победы приравнивает ее к жуку-навознику. Последуют ли извинения…?», – написал Виталий Арьков. 

«…это ШОК-КОНТЕНТ. А что жук-носорог тащит за собой, что это все вообще означает…», – возмутилась Наталья Юшкина. 

Ранее в ходе изучения поверхности скульптуры монумента «Родина-мать зовет!» в Волгограде реставраторы обнаружили около 180 тыс. дефектов.



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