Жирная рыба защищает от диабета II типа

17.02.2020, 11:30, Разное

В последние годы были опубликованы несколько исследований, в которых изучалось влияние потребления жирной рыбы на риск развития диабета 2 типа. Тем не менее, было трудно завершить эти исследования, поскольку результаты были противоречивы. Теперь же исследователи из Швеции пришли к выводу, что потребление данного продукта полезно для организма.

Шведская команда стремилась решить загадку, представленную противоречивыми данными, полученными в ходе предыдущих исследований. Был применен новый метод для определения того, что съели участники, в качестве способа повышения точности анкет, которые также вводились. Недостатком предыдущих исследований, посвященных взаимосвязи потребления жирной рыбы и диабета, является то, что они опирались только на анкеты самоотчетов, которые подвержены ошибкам.

Исследователи смогли минимизировать эту ошибку с помощью масс-спектрометрической метаболомики для выявления и измерения биомаркеров, связанных с потреблением рыбы в образцах крови участников. Это дало им более объективное измерение количества рыбы, потребляемой каждым участником. Считалось, что новая методология обеспечивает более точную и надежную оценку диетических факторов, которые были целью этого исследования. В то время, как на предыдущие исследования могла повлиять субъективная ошибка в самоотчётах, метод использования метаболических маркеров невосприимчив, и поэтому можно доверять для получения более достоверных результатов.

Предыдущие исследования отмечали, что определенные загрязнители, такие как диоксины, ДДТ и ПХБ, связаны с повышенным риском развития диабета 2 типа. Если многие страны мира будут уделять больше внимания разведению необходимых видов рыб, неподверженных загрязнению экологии, можно будет уменьшить риск возникновения диабета второго типа, уверены ученые.