Не хуже мужчин. Женщины смогут занимать высшие посты в индийской армии

17.02.2020, 11:30, Новости дня

Индийский Верховный суд разрешил женщинам занимать высшие командные посты в армии. Речь идет о звании полковника и выше. Аргументы военных, что основа вооруженных сил – это мужчины из небольших населенных пунктов и они не готовы подчиняться "слабому полу", признаны судом тревожными и дискриминационными, пишет агентство РИА Новости.

Напомним, в 2019 году руководство Индии разрешило женщинам-офицерам служить в таких подразделениях, как связь, авиация, ПВО, артиллерия, разведка, снабжение, а также в инженерных войсках.

В мае 2019 года капитан Бхавана Кантх стала первой женщиной-истребителем в Военно-воздушных силах Индии. Она успешно прошла полный курс пилота многоцелевого боевого самолета МиГ-21 и допущена к боевым операциям в дневное время.

Еще раньше стало известно, что модернизированные американские подводные лодки класса Virginia будут адаптированы для женщин. Так, например, на кораблях появятся раздельные санузлы. Кроме того, все вентили переделают, чтобы их было легче закручивать, а джойстики, дисплеи и переключатели опустят ниже.



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