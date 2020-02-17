В Совфеде рассказали об уголовных делах против силовиков, разгонявших летние митинги в Москве. Но не привели ни одного примера

17.02.2020, 11:24, Новости дня

Глава Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев рассказал, что сотрудников МВД и Росгвардии наказали за превышение полномочий на митингах в июле-августе 2019 в Москве. В интервью ТАСС он сообщил, что некоторых из них уволили и даже возбудили против них уголовные дела, но не назвал конкретных цифр и не привел ни одного примера.

«Я не говорю, что все действия правоохранителей на 100% были квалифицированы как прекращение беспорядков. Были и такие случаи, когда правоохранители превышали полномочия. Кстати, с ними проведена огромная работа: если их действия не подпадали под нарушение прав и свобод граждан, то ограничивались устным наказанием, если подпадали — были возбуждены уголовные дела. Также очень многие понесли наказание дисциплинарного порядка или были уволены из правоохранительных органов», — заявил Бондарев.

При этом, по словам сенатора, в целом действия Росгвардии и МВД во время митингов в Москве в июле-августе 2019 года «были адекватны тем мероприятиям, которые там проводились, и тем угрозам, которые там возникали».

Протесты начались в июле 2019 года во время предвыборной кампании в Мосгордуму, когда стало ясно, что власти не допустят до участия в выборах оппозиционных кандидатов. До середины августа массовые акции проходили каждую неделю. 27 июля тысячи людей вышли на Тверскую улицу. После митинга его участников начали арестовывать по уголовным статьям о беспорядках и сопротивлении полиции. СМИ назвали этот процесс «московским делом».

По итогам акций задержали в общей сложности около 2 тысяч человек. Руководство силовых органов заявило о случаях применения протестующими насилия в отношении сотрудников МВД и Росгвардии. Следственный комитет РФ возбудил несколько уголовных дел по статьям о массовых беспорядках (ст. 212 УК РФ) и применении насилия к представителям власти (ст. 318 УК РФ), фигурантами которых стали более 20 человек, некоторым уже вынесены приговоры.