В Москве «по просьбам горожан» расширили зону платной парковки. Сами жители говорят, что не просили об этом

17.02.2020, 11:24, Новости дня

В Москве расширили зону платной парковки, а на ряде улиц в центре города повысили парковочный тариф. Столичные власти утверждают, что это было сделано по просьбам горожан, но сами жители говорят, что ни о чем таком не просили. Как пишет «Коммерсантъ», они собираются добиться пересмотра принятых решений.

Платные парковочные места появились на улицах в районах Беговой, Внуково, Таганский, Басманный, Головинский, Даниловский, Люблино, Марьина Роща, Митино, Нагатино-Садовники, Новогиреево, Рязанский, Южнопортовый, Соколиная Гора, Северное и Южное Тушино. Полный список улиц — в приказе департамента транспорта Москвы. Тарифы начинаются от 40 руб. в час и зависят от конкретного района.

Расширился также перечень улиц, где действует повышенный тариф — 380 рублей в час днем и 200 рублей в час ночью. В этот список вошли, в частности, Малый Кисловский переулок, Китайгородский проезд и 2-я Миусская улица.

Планы по расширению платной парковки вызвали негативную реакцию многих москвичей. Жители Таганки (26 участков улиц этого района попали в новую платную зону) еще 26 ноября 2019 года приходили на заседание совета депутатов района, чтобы выразить свой протест.

«Жителям, это, конечно же, не понравилось, потому что у нас платной парковки не требуется – свободные места есть, дворы машинами не забиты. А теперь возникнут проблемы», – рассказал изданию глава Таганского муниципального района Илья Свиридов. По его словам, жители Таганки уже воспользовались ст. 26 закона «Об общих принципах организации местного самоуправления» и собрали необходимое количество подписей под «правотворческой инициативой» заново обсудить вопрос о расширении платной парковки. «Инициатива уже к нам поступила и будет рассмотрена», – сказал Свиридов.

Похожая ситуация сложилась в районе Соколиная Гора, где совет депутатов тоже проголосовал за расширение платной зоны, несмотря на протесты. Депутат Мосгордумы Михаил Тимонов, представляющий интересы жителей района, собрал более 800 подписей за отмену решения и встретился с руководством департамента транспорта, но убедить чиновников пересмотреть решение не смог.



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