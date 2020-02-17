Эксперты рассказали, как мясо, птица и рыба влияют на сердечно-сосудистую систему и риск смерти

17.02.2020, 11:21, Разное

Эксперты знают, что переработанное красное мясо может повысить риск сердечно-сосудистых заболеваний и смерти. Теперь же специалисты узнали, как на те же риски может повлиять употребление птицы, мяса и рыбы.

Несколько исследований установили связь между потреблением обработанного мяса, такого, как бекон, хот-доги, колбасы, и повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) и смерти. Более высокое содержание насыщенных жиров в этих продуктах, а также уровень соли и консервантов могут объяснить эти ассоциации. Более новые исследования показали, что даже небольшое количество этих продуктов достаточно, чтобы поставить под угрозу здоровье.

Группа ученых во главе с доктором философии Виктором У. Чонгом из Корнелльского университета в Итаке, Нью-Йорк, намеревалась провести новый метаанализ 6 существующих исследований, чтобы определить влияние на здоровье более полезных продуктов — рыбы и диетического мяса. Его команда рассмотрела проспективные когортные исследования, которые проводились на всей территории США, с участием в общей сложности 29 682 взрослых американцев, у которых не было ССЗ в начале исследования. Исследователи записали данные о рационе участников в период с 1985 по 2002 год и наблюдали за ними в течение 30 лет, до 31 августа 2016 года.

За средний период наблюдения 19 лет зарегистрировали 6 963 сердечно-сосудистых заболевания и 8 875 случаев смерти от всех причин. Из них 38,6% были случаями ишемической болезни сердца, 25% — инсультами, 34% — связаны с сердечной недостаточностью. Повышенный относительный риск сердечно-сосудистых заболеваний и смертности от всех причин варьировался от 3% до 7%.

Более подробные данные показывают, что на каждые 2 дополнительные порции необработанного мяса в неделю повышали относительный риск смертности от всех причин на 3%, как и в случае с потреблением обработанного. Люди, которые потребляют больше порций в неделю, будут иметь больший риск, добавили исследователи.