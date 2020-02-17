OLJ — Турция делает ставку на разрядку в отношениях с Россией

17.02.2020, 11:21, Новости дня

Делегация турецких дипломатов отправляется в Россию, где они рассчитывают прийти к договорённостям по Идлибу, пишет L’Orient-Le Jour. Между Москвой и Анкарой есть напряжённость в отношениях из-за наступления войск Асада в Сирии, однако страны заинтересованы в разрядке.



Reuters

Делегация из Турции прибудет в Москву на переговоры, и автор статьи в L’Orient-Le Jour задаётся вопросом, получится ли у неё поставить на ноги сотрудничество двух стран по Сирии. Отношения Москвы и Анкары в феврале переживают сложный этап. На прошлой неделе в Турцию приезжала делегация из России, но ни о какой конкретике ей договориться не удалось.

Дело в том, что в начале февраля из-за сирийских бомбардировок погибло 14 турецких солдат, и Эрдоган в ответ угрожал засыпать Сирию снарядами. Кроме того, он обвинил Москву в том, что она участвует в массовом убийстве гражданских лиц в Сирии, а Россия, наоборот, раскритиковала безучастность Анкары в нейтрализации террористов в Идлибе. Как отмечает автор статьи, такие взаимные обвинения идут вразрез с дипломатическим подходом, которого две страны придерживались до сих пор.

«Несмотря на напряжённую атмосферу, Анкара, похоже, теперь делает ставку на разрядку», — пишет автор статьи. Турция пытается любыми способами найти дипломатическое решение сирийского кризиса, ведь у неё с Сирией длинная граница и она опасается как новых военных столкновений, так и потока беженцев. В этой ситуации Турция находится в слабой позиции, и она не в силах идти на конфронтацию ещё и с Москвой. Так что нынешние переговоры как раз могут помочь достигнуть стабильного согласия с Москвой по Идлибу и другим северным провинциям Сирии.

В Анкаре отметили, что разногласия по Сирии не должны сказываться на отношениях Турции и России, в частности, по поставкам российских противовоздушных комплексов. По мнению экспертов, турецкая делегация на переговорах как раз постарается подготовить почву для будущего договора, который в идеале должен быть долгосрочным.

Турецкие дипломаты, в частности, рассчитывают на гарантии Москвы, что Асад не станет наступать дальше дороги M5. Так, министр иностранных дел Турции потребовал у своего российского коллеги, чтобы Сирия перестала атаковать повстанцев в Идлибе и установила режим прекращения огня.

Автор статьи отмечает, что хоть РФ и находится в позиции силы в Сирии, она заинтересована в сотрудничестве с Турцией, которое происходит в сферах политики, экономики, энергетики и безопасности. И поэтому, как отмечают политологи, Москва, вероятно, постарается создать такие условия, при которых Анкара не будет чувствовать себя под угрозой. При этом РФ не выгодно, чтобы Турцию считали за слабого игрока в регионе.

Впрочем, помимо России, Турция старается поддерживать хорошие отношения и с США, с которыми у неё много спорных моментов, но схожие мнения по Идлибу. Так, Эрдоган и Трамп провели телефонные переговоры, на которых, в частности, назвали недавние атаки сирийских сил в регионе «недопустимыми», пишет L’Orient-Le Jour.