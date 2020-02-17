12-летняя дочь Глюк’oZы обрила голову: первые фотографии с новой прической

17.02.2020, 11:19, Разное

Певица Наталья Чистякова-Ионова, она же Глюк’oZa, любит эпатировать общественность яркими и сексуальными образами на красных ковровых дорожках и в своем Instagram. В минувшие выходные она, например, поздравила подписчиков с Днем всех влюбленных полуобнаженным фото, для которого она позировала на фоне мальдивских пейзажей в компании Ксении Собчак и Яны Расковаловой.

Но сегодня в центре внимания оказалась не Наталья, а ее старшая дочь — 12-летняя Лида. Еще несколько лет назад девочка выглядела, как маленький белокурый ангел, мило улыбалась на фото с мамой и позировала вместе с ней на семейных снимках для глянца. Однако накануне вступления в подростковый период Лиду потянуло на эксперименты. Сначала она окрасила волосы в сиреневый, а после и вовсе сделала прическу «под ноль», выкрасив едва заметный ежик в яркий цвет. На последних фото в stories образ Лиды дополняют рокерская футболка, очки с прозрачными линзами, бомбер и шапка-бини. Узнать ее в новом обличии решительно невозможно.

Лида Чистякова В «сторис» своего аккаунта с бунтарским названием idontcareaboutmyselfhaha («мне плевать на себя») Лида выкладывает видео из школы и из семейных поездок. Дурачась перед камерой, она высмеивает шаблонные Instagram, в которых девушки принимают соблазнительные позы и вытягивают губы «уточкой». Впрочем, еще недавно она и сама позировала для маминого аккаунта в купальнике именно в такой типично девчачьей манере.

Наталья Чистякова-Ионова с дочерьми — Лидой и Верой Предлагаем вспомнить, кто еще кроме Лиды из звездных дочерей сильно изменился за последнее время. Не так давно мы рассматривали фотографии стремительно выросших дочерей Гвинет Пэлтроу, Джессики Альбы, Риз Уизерспун, Дженнифер Гарнер, Кэтрин Зеты-Джонс и других голливудских знаменитостей. А также снимки Саши Стриженовой, Саши Крутой, Сони Киперман, Алины Бельчанской, Марии Гигинеишвили и других дочерей-красавиц российских селебрити, которые, кажется, еще вчера были совсем детьми, а сегодня выросли и стали самостоятельными героинями новостей.

Вера Брежнева с дочерью СонейКликните на фото для просмотра галереи