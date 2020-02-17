Меган Маркл и принц Гарри впервые замечены вместе после «Мегзита»

17.02.2020, 11:19, Разное

После того как герцог и герцогиня Сассекские объявили о решении сложить с себя полномочия старших членов королевской семьи и переехать жить в Канаду, фотографам еще ни разу не удавалось запечатлеть пару вдвоем. И это несмотря на то, что супруги не переставали вести активную социальную жизнь. На днях пара тайно посетила университет Стэнфорда в США, до этого — саммит в Майами, а еще раньше их видели на различных благотворительных мероприятиях.

Наконец поймать Меган и Гарри в объектив папарацци удалось в конце прошлой недели. Фотографы встретили их у трапа самолета в международном аэропорту Виктория в Канаде. Пара приземлилась в Виктории (Британская Колумбия) в пятницу в 16:45 по местному времени. Их сопровождали несколько человек охраны, а вот сына Арчи вместе с супругами замечено не было. Помня о скандале, который вызвал их полет на частном джете, на этот раз герцог и герцогиня Сассекские воспользовались обычным коммерческим рейсом.

Для полета Меган Маркл выбрала черные балетки Rothy’s за 125 долларов, сумку Prada за 1790 долларов и свою любимую рубашку Misha Nonoo за 227 долларов.

Напомним, 9 января герцог и герцогиня Сассекские опубликовали неожиданное сообщение о своем желании начать самостоятельную жизнь и даже переехать.

Мы намерены отойти от дел в качестве «старших» членов королевской семьи и работать над тем, чтобы стать финансово независимыми, продолжая при этом полностью поддерживать Ее Величество королеву Елизавету II,

— говорится в заявлении.

Гарри и Меган не только отказываются от финансовых привилегий, положенных им по статусу, и начинают зарабатывать самостоятельно, но и концентрируются на запуске благотворительной организации, распределив свое время между Великобританией и Северной Америкой:

Этот географический баланс позволит нам воспитывать нашего сына с признательностью к королевским традициям, а также предоставит нашей семье возможность сосредоточиться на следующей главе жизни, включая запуск нашей новой благотворительной организации.

Переход Меган и Гари к самостоятельной жизни в СМИ прозвали «Мегзитом» по аналогии с «Брекзитом». Итоги первого таковы: герцог и герцогиня Сассекские больше не смогут представлять Eе Величество, а потому будут лишены своих королевских титулов. Однако смогут в дальнейшем поддерживать некоторые проекты, которые были под их патронатом, но уже как частные лица.

Семья также лишается государственной поддержки, а вместе с финансовой независимостью получает долг в 2,4 миллиона фунтов — именно столько было потрачено на реконструкцию Фрогмор-хауса, где Гарри, Меган и их сын Арчи прожили меньше года. Всю сумму герцог и герцогиня Сассекские обязались вернуть в государственную казну. Однако подчеркивается, Фрогмор по-прежнему останется их британским домом.