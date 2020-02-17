Врача в Карачаево-Черкесии побили за грубость к пациенту на костылях

17.02.2020, 11:19, Новости дня

В больнице селения Учкекен Карачаево-Черкесии мужчина напал на дежурного хирурга за грубость по отношению к его другу-пациенту.

Как информирует RT в своем Telegram-канале, мужчина на костылях обратился к врачу за помощью, на что тот ответил резким отказом. После этого завязалась драка.

На опубликованных кадрах, снятых камерой видеонаблюдения (газета ВЗГЛЯД не может дать прямую ссылку, так как на видео присутствует нецензурная лексика), видно, как мужчина ударил хирурга кулаком по лицу. Медик ответил тем же, тогда мужчина ударил второй раз, и хирург упал. В драке они сбивают пациента на костылях и продолжают обмениваться ударами, повалившись на больную ногу пациента. Свидетелями произошедшего стали дети. Мужчин попытались разнять.

В пресс-службе МВД по Карачаево-Черкесии подтвердили факт нападения на медика. По данному факту проводится проверка.

В начале февраля беременная женщина-врач пострадала от нападения мужчины в Нефтекамской больнице в Башкирии.