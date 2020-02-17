Врача в Карачаево-Черкесии побили за грубость к пациенту на костылях

17.02.2020, 11:19, Новости дня

В больнице селения Учкекен Карачаево-Черкесии мужчина напал на дежурного хирурга за грубость по отношению к его другу-пациенту.

Как информирует RT в своем Telegram-канале, мужчина на костылях обратился к врачу за помощью, на что тот ответил резким отказом. После этого завязалась драка.

На опубликованных кадрах, снятых камерой видеонаблюдения (газета ВЗГЛЯД не может дать прямую ссылку, так как на видео присутствует нецензурная лексика), видно, как мужчина ударил хирурга кулаком по лицу. Медик ответил тем же, тогда мужчина ударил второй раз, и хирург упал. В драке они сбивают пациента на костылях и продолжают обмениваться ударами, повалившись на больную ногу пациента. Свидетелями произошедшего стали дети. Мужчин попытались разнять.

В пресс-службе МВД по Карачаево-Черкесии подтвердили факт нападения на медика. По данному факту проводится проверка.

В начале февраля беременная женщина-врач пострадала от нападения мужчины в Нефтекамской больнице в Башкирии.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.01 / Напавшего на мэра Иваново заподозрили в убийстве помощника депутата Госдумы

14.02 / В Эстонии призвали отказаться от «провокаций» по пограндоговору с Россией

12.02 / Польский политик — я хотел бы видеть Россию европейской — способной отдать Крым

29.01 / Убийство Шеремета. Прокуроры потребовали, чтобы следователи проверили аргументы защиты подозреваемых

15.01 / Chery начала продажи нового кроссовера Jetour X70 Coupe

22.12 / Житель Днепропетровской области за полгода украл с банковских карт граждан более 1 млн грн – киберполиция

29.12 / В ДНР допустили возможность увеличения числа передаваемых Украиной лиц

14.01 / Нэнси Пелоси: результат выборов в США должны определять американцы, а не российское правительство

12.02 / В Финляндии предсказали исчезновение льда на Севморпути через 15 лет

12.02 / Врача-стоматолога, трижды отказавшей лечить ВИЧ-инфицированных, уволили

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск новости

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика