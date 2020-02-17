Россиян предупредили о заморозках в марте

17.02.2020, 11:19, Новости дня

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что в европейскую часть РФ в марте может прийти похолодание до минус десяти градусов.

«Март – это зимний месяц по климатическому определению. Совершенно естественно такое понижение температуры, это не что-то необычное. Но зима нынешняя настолько фантастически теплая, что кажется, такого быть не может», – цитирует Вильфанда РБК.

Он уточнил, что с большой вероятностью в марте будет понижение до минус 7–10 градусов.

Ранее Вильфанд заявлял, что в этом году первые признаки весны в европейской части РФ появятся раньше обычного, так как из-за теплой зимы снежный покров окончательно не сформировался, а водоемы не покрылись толстой коркой льда.



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