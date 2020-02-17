Смертельное ДТП в Броварах. Правоохранители задержали руководителя полка полиции спецназначения

17.02.2020, 11:18, Новости дня

Сотрудники Государственного бюро расследований задержали одного из руководителей взвода полка полиции особого назначения главного управления Нацполиции в Киевской области по подозрению в совершении ДТП в Броварах. Об этом 17 февраля проинформировали в ГБР.

«По предварительной информации, 16 февраля 2020 года примерно в 19.00 в городе Бровары Киевской области полицейский, управляя автомобилем Nissan, совершил наезд на двух пешеходов, которые переходили дорогу на зеленый сигнал светофора. В результате аварии один из пешеходов погиб на месте происшествия, а другой получил многочисленные травмы», – рассказали в ведомстве.

В ГБР подчеркнули, что работник полиции находился в состоянии алкогольного опьянения.

Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта, повлекшее смерть потерпевшего) Уголовного кодекса Украины. В случае доказательства вины, полицейскому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

По факту ДТП руководство Главного управления Нацполиции в Киевской области назначило служебное расследование.