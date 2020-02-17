Захарова картиной описала международную обстановку

17.02.2020, 11:12, Новости дня

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова опубликовала фотографию картины из галереи в Мюнхене, которая иллюстрирует международную обстановку.

«После работы решила отдаться искусству. И не зря. В пинакотеке Мюнхена висит полотно Яна Фейта «Охота на медведя», которое лучше всех аналитиков Мюнхенской конференции может рассказать о международной обстановке)» – написала Захарова в Facebook, опубликовав фотографию картины, на которой бурый медведь отбивается от своры собак.

 

В Мюнхене 14-16 февраля проходила конференция по международной безопасности. Россию на ней представлял глава МИД Сергей Лавров. Министр отмечал, что Мюнхенская конференция по безопасности превратилась в площадку для озвучивания громких заявлений для заголовков и перестала быть местом выработки конкретных решений.

Захарова также раскритиковала уровень дискуссии на Мюнхенской конференции. Кроме того, она указала на то, что русофобский крен в повестке форума сменился антикитайским.



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