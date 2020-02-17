Горбачев вспомнил, как отец уходил на фронт

17.02.2020, 11:12, Новости дня

Экс-президент СССР Михаил Горбачев в год 75-летия Победы поделился воспоминаниями о начале войны и дне, когда его отец ушел на фронт.

В год начала Великой Отечественной войны будущему лидеру Советского Союза было 10 лет, семья жила на Ставрополье, в селе Привольное. Горбачев отметил, что и сам день начала войны, и день, когда отец уходил на фронт, запечатлелись в его памяти на всю жизнь.

«Страна в опасности – это сразу коснулось всех нас, каждая семья это почувствовала. Люди не ожидали этого. Особенно мы, пацаны, были уверены, что если кто-то на нас полезет, сразу получит отпор. А значит – не полезет», – передает РИА «Новости» слова Горбачева.

Сверстники, вспоминает он, уже распевали «песни победы»: «Веди нас в бой, товарищ Ворошилов, донецкий слесарь и боевой нарком», а когда пришла весть о войне, спрашивали: «Как это так?».

«Это сообщение застало нас на природе – тогда мы часто в выходные целыми семьями выезжали в степь, гуляли, пели… А на этот раз получилось как бы прощание с мирной жизнью. Увидели – скачет всадник. Подъехал к нам и кричит: война, война, немцы напали. Все замерли. Велели всем в 12 часов быть в центре села у репродуктора: будет выступать Молотов», – описал Горбачев день начала войны.

Экс-президент СССР упомянул, что все, кто был тогда занят на уборке хлеба, в том числе и его папа, были мобилизованы уже по завершении полевых работ.

«Что касается моего отца, то было указание: все, кто занят на уборке хлеба, должны сначала закончить, потом пойдут на фронт. Когда пришел этот день, мать страшно переживала, была буквально не в себе. И все были в таком состоянии: прощались, может быть, в последний раз. Но надеялись: вернется», – отметил бывший советский лидер.

Горбачев в деталях вспоминает и свое прощание с папой. «Отец со мной поговорил. Я ухожу, сказал он, теперь ты должен меня заменить дома. Я обещал ему помогать матери. Отец вручил мне большую алюминиевую кружку мороженого и подарил балалайку. Я вырезал на балалайке дату: 3 августа 1941 года. Она была со мной всю войну, затерлась потом, в переездах», – рассказал экс-президент СССР.

Отец Горбачева – Сергей Андреевич – во время войны командовал в армии отделением саперов, стал участником многих известных сражений Великой Отечественной. В мае 1944 года семья получила похоронку, но вскоре пришло письмо от самого главы семейства, в котором тот сообщал, что с ним все в порядке. Был награжден медалью «За отвагу» и двумя орденами Красной Звезды.