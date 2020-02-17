Застройщики жилья пожаловались на банкиров из-за дорогих кредитов

17.02.2020, 11:06, Новости дня

Член генерального совета "Деловой России" Владимир Прохоров направил вице-премьеру Марату Хуснуллину письмо с просьбой провести анализ случаев завышения ставки для застройщиков, которые возводят новостройки с использованием эскроу-счетов.

В письме предлагается обязать банки раскрывать информацию о стоимости проектного финансирования. Представитель Марата Хуснуллина подтвердил "Известиям" получение письма.

В письме утверждается, что ставки по кредитам под строительство жилья в среднем сейчас составляют 12–18 процентов. А по официальным данным Банка России, ставки по таким кредитам не превышают 7 процентов.

Как пояснил представитель Банка России, размер ставки для девелоперов зависит от оценки риска заемщика и проекта. По мере поступления денежных средств дольщиков на эскроу-счета ставка должна снижаться.

Запрет на долевое строительство по старой схеме и переход на счета эскроу уже сократили количество застройщиков и объемы строительства жилья.

Площадь многоквартирных домов в стадии строительства с 1 июля 2019 года сократилась на 18 процентов. За этот период количество застройщиков снизилось на 14 процентов, а количество зарегистрированных девелоперов снизилось в разы согласно данным Единой информационной системы жилищного строительства портала "Наш.дом.рф".

С 1 июля 2019 года в РФ введены новые правила жилищного строительства — застройщикам запрещено привлекать деньги россиян и строить дома за их счет. Теперь деньги покупателей квартир размещаются на счетах эскроу в банках. Дома строятся за счет кредитов, а застройщики получают доступ к деньгам "дольщиков" только после сдачи дома в эксплуатацию. Чтобы получить кредиты и пройти банковский отбор застройщикам необходимо соблюдать ряд требований финансовой устойчивости, включая размер капитала.



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