В Петербурге работник завода изнасиловал коллегу-инженера

17.02.2020, 11:06, Новости дня

В Санкт-Петербурге задержали мужчину, подозреваемого в изнасиловании 27-летней знакомой. По предварительным данным, задержанный работает трубоукладчиком на "Балтийском заводе", а жертвой насилия стала его коллега – инженер-конструктор.

Как сообщают "Невские новости", в полицию обратился муж изнасилованной женщины. В ночь на 16 февраля супруга позвонила ему и заявил о случившемся. Вскоре она сама написала заявление. Стражи порядка задержали предполагаемого насильника на месте происшествия – в квартире на Московском проспекте.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося.

14 февраля сообщалось об изнасиловании в электричке, следовавшей из Москвы в Тверь. Трое мужчин напали на 32-летнюю пассажирку, избили ее и надругались над ней. Женщина очнулась только на следующий день и обратилась в больницу.



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