Мировые компании выплатили рекордные дивиденды в 2019 году

17.02.2020, 11:06, Новости дня

Компании по всему миру в прошлом году выплатили акционерам дивиденды на рекордную сумму 1,43 триллиона долларов, пишет The Guardian.

Рекордные годовые выплаты дивидендов от публичных компаний обусловлены высокими показателями фондовых рынков Северной Америки и развивающихся стран и некоторыми необычно большими специальными дивидендами, хотя глобальная экономическая неопределенность замедлила годовые темпы роста.

Общая сумма выплат в 2019 году оказалась на 3,5% больше, чем годом ранее.

Аналитики компании Janus Henderson, специализирующейся на управлении активами, проанализировали дивиденды, выплаченные 1200 крупнейшими компаниями мира в 2019 году. Они выяснили, что выплаты акционерам от британских и европейских фирм были менее щедрыми, чем в среднем по миру.

Выплаты инвесторам от нефтяных компаний росли быстрее, на 10%, в то время как дивиденды от телекоммуникационных компаний сократились.



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