Свитолина покинула топ-5 рейтинга WTA, Ястремская сохранила позиции

17.02.2020, 11:06, Новости дня

В обновленном рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), опубликованном 17 февраля, лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина покинула топ-5, а вторая ракетка Украины Даяна Ястремская не изменила позицию.

По сравнению с предыдущей версией рейтинга Свитолина опустилась на две позиции и занимает шестую строчку рейтинга, Даяна Ястремская осталась на 26-м месте.

На прошлой неделе Свитолина принимала участие в турнире в Таиланде, где вылетела в четвертьфинале, проиграв 84-й ракетке мира.

В первой сотне списка присутствует еще одна представительница Украины – Катерина Козлова, которая опустилась на две строчки и находится на 89-й позиции.

Лидером обновленного рейтинга WTA осталась Эшли Барти из Австралии, на втором месте расположилась румынка Симона Халеп, на третьем – Каролина Плишкова из Чехии.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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