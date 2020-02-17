Тест-системы для выявления коронавируса предоставит новосибирский центр

17.02.2020, 11:06, Новости дня

Серьезный вклад в борьбу с появившимся в конце прошлого года инфекционным заболеванием внесла Новосибирская область. Тест-системы для выявления коронавируса предоставит новосибирский центр. Об этом стало известно на заседании оперативного штаба по профилактике коронавируса, состоявшегося 16 февраля в Тюменской области.

Как уточняет ГТРК "Новосибирск" со ссылкой на издание "КП Новосибирск", поставкой тест-систем будет заниматься центр вирусологии и биотехнологии "Вектор". Причем получать разработки сибирских ученых-вирусологов страны Европы и Азии будут бесплатно. Открытие должно помочь выявлению заболевания на ранних этапах.

Сообщается, что новейшие тест-системы, разработанные "Вектором", получили официальную регистрацию 11 февраля и находятся в региональных управлениях Роспотребнадзора.

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ГТРК "Новосибирск"



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