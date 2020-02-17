Китай провозгласил США «империей хакеров»

17.02.2020, 11:05, Новости дня
Соединенные Штаты превратились в крупнейшего шпиона в мировом киберпространстве и стали «империей хакеров», сообщил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.
Так он прокомментировал сообщения СМИ о масштабной операции американских и германских спецслужб, проводившейся под прикрытием швейцарской компании Crypto AG.
«Факты в очередной раз доказали, что США являются крупнейшим государством-перехватчиком в международном киберпространстве и в полном смысле слова империей хакеров», – приводит его слова ТАСС.
Китайский дипломат подчеркнул, что прослушка со стороны США «достигла уровня настоящего бесчинства, беззакония и беспредела».
По данным The Washington Post, ЦРУ США на протяжении 50 лет перехватывало секретную информацию более чем 120 стран.
После этого Китай обвинил США в двойных стандартах в вопросах кибербезопасности и потребовал немедленно прекратить киберхищения и слежку.
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