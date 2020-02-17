Директор рынка в Калининграде прокомментировал убийство семейной пары

17.02.2020, 11:05, Новости дня

Директор Центрального рынка в Калининграде, рядом с которым в субботу мужчина застрелил семейную пару, отверг версию о том, что мотивом преступления могла стать конкуренция.

«Мы провели свое разбирательство, совершенно исключаем версию о том, что это произошло из-за того, что они не поделили торговое место, убитая семейная пара очень давно его арендует, все закреплено официальными договорами. Человек, который стрелял в них, на рынке просто помогал своей жене, которая торгует как наемный работник в ИП. Точно также мы опровергаем и межнациональную версию. Это, однозначно, серьезный личный конфликт», – передает РИА «Новости» слова директора рынка Сергея Званка.

Он рассказал, что в понедельник состоится заседание союза предпринимателей рынков, на котором участники обсудят меры помощи семье погибших предпринимателей.

Напомним, в Калининграде мужчина застрелил мужчину и его беременную жену. 13-летнего сына пары забрала бабушка, с ним работает психолог. Устроивший стрельбу мужчина решил свести счеты с жизнью. Он умер в реанимации.

Нападавший и убитая семейная пара долгое время враждовали. Сообщалось, что и убитая семейная пара, и стрелявший занимались продажей овощей, предположительно, скандал произошел из-за места для торговли. Стрелявший оставил у себя дома записку с желанием отомстить.