«Восточная сказка с грустным концом»: Оксана Воеводина расскажет свою историю в программе «Док-Ток» с Ксенией Собчак

17.02.2020, 11:04, Разное

Ксения Собчак в своем микроблоге в Instagram пояснила о следующей истории, которую она расскажет в своей новой программе «Док-Ток». Следующей гостьей станет Оксана Водеводина, которая расскажет свою «восточную сказку с грустным концом».

Как известно, на данный момент Оксана Воеводина вместе с маленьким сыном остается в России, тогда как ее экс-супруг — король Малайзии остался в своей стране. «Мисс Москва», как пояснила Ксения Собчак, скрывается в квартире, из которой практически не выходит, даже за продуктами. Во время съемок ток-шоу журналисты, отметила телеведущая, как и она сама, попали в «восточную сказку», причем конец оказался достаточно грустным.

Что на самом деле произошло, и почему то, что начиналось, как история любви в сериале «Великолепный век», закончилось трагедией, Оксана Воеводина расскажет уже сегодня.

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