Звезда сериала «Великолепный век» Озге Улусой увлеклась необычным китайским массажем

17.02.2020, 11:04, Разное

Известная турецкая актриса Озге Улусой, исполнившая роль принцессы Анны в сериале «Великолепный век», пояснила поклонникам о своем новом увлечении. Модель и артистка в последнее время увлеклась китайским массажем под названием гуа ша.

Уникальная техника подразумевает использование в процессе массажа скребков и пластинок, отметила звезда сериала «Великолепный век» Озге Улусой. По словам артистки, он позволяет не только сохранить и улучшить здоровье, но и сохранить молодость.

«При помощи чудо-массажа я чувствую, что молодею не по дням, а по часам»,- сказала Озге Улусой.

Необычный китайский массаж рассчитан на то, чтобы воздействовать на определенные участки лица и тела человека, при этом пациент не испытывает никаких болевых ощущений.

Актриса Озге Улусой сыграла в десяти картинах и приняла участие в нескольких конкурсах красоты: в 2003 году она получила не только звание «Мисс Турция», но и стала победительницей конкурса «Мисс Вселенная».