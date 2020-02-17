Турция сократила закупки у Газпрома

17.02.2020, 10:58, Новости дня

Турция по итогам 2019 года сократила закупки топлива у Газпрома на 35% – до 15,5 млрд кубометров газа, это самый низкий уровень за последние 15 лет года.

Мягкая зима в Европе негативно повлияла на экспорт Газпрома в четвертом квартале 2019 года, из-за чего поставки в ЕС за год сократились на 0,7% – до 175,8 млрд кубометров. В процентном выражении больше всего уменьшился экспорт в Литву – на 32% и Эстонию – 38%, еще почти на 25% снизились поставки в Болгарию и Грецию. В абсолютном выражении сильнее всего сократились поставки на крупнейший рынок Газпрома – в Германию – на 5 млрд кубометров или на 8,5%. Тем не менее в целом «Газпрому» удалось сохранить экспорт в ЕС практически на уровне рекордного 2018 года, пишет «Коммерсант».

Однако общий экспорт компании в европейское дальнее зарубежье (Европа плюс Турция, но без Прибалтики) сократился на 4,7% – до 191,4 млрд кубометров. Эти цифры не учитывают поставки СПГ из портфеля Газпрома, а также начавшиеся в декабре поставки в Китай по «Силе Сибири». Главной причиной снижения стало падение спроса в Турции сразу на 35% – до 15,5 млрд кубометров, это самый низкий уровень с 2004 года.

По мнению Евгении Дышлюк из Газпромбанка, причина в замедлении экономики страны, что негативно влияет на потребление газа, а также в отсутствии субсидий для использования газа в электроэнергетике. При этом, отмечает эксперт, если крупнейший импортер российского газа государственный Botas способен покупать импортный газ по более высокой цене и продавать по внутренним регулируемым ценам, то независимые импортеры, на которых приходится 10 млрд кубометров контрактов с «Газпромом», не могут себе этого позволить. Также, добавляет госпожа Дышлюк, монополии приходится конкурировать на турецком рынке с СПГ.

8 января президент РФ Владимир Путин и глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган официально открыли газопровод «Турецкий поток» в Стамбуле. По «Турецкому потоку» Турция будет получать по 15,7 млрд кубометров газа в год.