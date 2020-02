Остапчук, находящийся в процессе развода, показал фото с детьми

17.02.2020, 10:54, Новости дня

Украинский шоумен и телеведущий Владимир Остапчук, находящийся в процессе развода, показал в Instagram фото с детьми: пятилетней Эмилией и годовалым Эваном-Александром.

«Люблю вас до Луны и обратно», – написал он.

Love U to the moon and back *

Жена Остапчука, переводчик Елена Войченко заявила, что после того, как она рассказала об изменах мужа, он стал угрожать ей, что заберет детей, и запугивать ее.

Шоумен отверг обвинения в изменах и назвал причиной развода постоянные ссоры.

В официальном браке Остапчук со своей супругой прожил 12 лет. На развод он подал сам.

Владимир Остапчук родился 28 сентября 1984 года в Умани. Он был одним из ведущих песенного конкурса «Евровидение 2017».