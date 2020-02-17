Число погибших от коронавируса в Китае приблизилось к 1800

17.02.2020, 10:52, Новости дня

Количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом в Китае в понедельник превысило 70 тысяч человек. Тем временем из Токио в США вылетели два самолета с американцами, находившимися в карантине.

В провинции Хубэй, центре эпидемии, от вируса умерли еще 100 человек, в результате чего количество погибших в Китае достигло почти 1800. Пять смертельных случаев за пределами материкового Китая зафиксированы во Франции, Гонконге, Японии, на Филиппинах и на Тайване.

Количество новых случаев в Хубэе лишь незначительно превышает аналогичный показатель за воскресенье, но ниже данных за пятницу и субботу. Китайские власти считают это признаком того, что эпидемия взята под контроль.

Однако генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус в воскресенье написал в Твиттере, что «невозможно предсказать, в каком направлении будет развиваться эпидемия».

Хотя Пекин недавно заслужил похвалу за его усилия по сдерживанию эпидемии, ВОЗ все еще просит предоставить ей дополнительную информацию о том, как в Китае ставят диагнозы.

Китайские государственные СМИ в субботу опубликовали выступление председателя КНР Си Цзиньпина от 3 февраля, из которого следует, что власти в Пекине знали больше о серьезности коронавируса по крайней мере за две недели до того, как о его опасности сообщили общественности. Только в конце января чиновники сообщили, что вирус может передаваться от человека к человеку.

В своем выступлении от 7 января Си Цзиньпин распорядился закрыть города, которые больше всего пострадали от вируса. Но выполнение этого распоряжения началось лишь 23 января.

Тем временем из Токио в понедельник вылетели два чартерных рейса, заказанных Госдепартаментом США. На их борту находятся американцы, которые находились в двухнедельном карантине на круизном судне Diamond Princess.

Среди пассажиров и экипажа судна выявлено 355 человек, зараженных коронавирусом. По прибытии в США все пассажиры будут вновь помещены в карантин на 14 дней.

Кроме того, Госдепартамент сообщил в воскресенье, что он изучает случай гражданки США, у которой был диагностирован коронавирус, после того как она сошла с круизного судна Westerdam. Ранее анализы, взятые у пассажиров до выхода на берег в Камбодже, дали отрицательные результаты.

Власти Малайзии сообщили, что американка, 83-летняя женщина, дважды сдала тест на вирус по прибытию в Малайзию после того, как у нее появились симптомы вирусной инфекции, сообщил в воскресенье представитель Госдепартамента. Оба теста дали положительный результат. Она стала первым человеком с Westerdam, чьи анализы дали положительный результат. Анализы ее мужа оказались отрицательными.

Представитель Госдепартамента сообщил, что американские власти не располагают «достаточной информацией, чтобы определить, когда и где могла заразиться пассажирка».

Чиновник добавил, что не может поделиться дополнительной информацией по соображениям приватности, но сообщил, что посольство США в Куала-Лумпуре находится в тесном контакте с местными властями и пациентом.