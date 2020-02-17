Новый смартфон Honor 9X Lite появился до анонса

17.02.2020, 10:52, Новости дня

Китайская компания Honor в скором времени официально анонсирует новый смартфон под названием Honor 9X Lite.

В свою очередь, в Пакистане в одном из интернет-магазинов данный девайс уже появился в продаже по цене от 207 долларов. Устройство сохранило привычные сервисы Google, что позволит распространить продажи на глобальный рынок. Известно, что новинка получит восьмиядерный чип Kirin 710 прошлого поколения. Также смартфон лишили модуля бесконтактной оплаты NFC.

Предложенная модель обладает 6,5-дюймовым дисплеем с высоким разрешением, а также сдвоенной основной камерой с датчиками 48+2 мегапикселя. Емкость батареи аппарата равна 3750 мАч. Новая модель имеет 4 гигабайта ОЗУ и 128 гигабайт постоянной памяти.



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