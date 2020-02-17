Lenovo показала новый смартфон со стилусом MOTO G Stylus

17.02.2020, 10:52, Новости дня

Новый смартфон MOTO G Stylus сможет оказаться прямым конкурентом для флагманского девайса Samsung Galaxy Note 10 Lite.

В частности, приобрести новую модель MOTO G Stylus станет возможным по цене от 299 долларов, тогда как южнокорейский аналог доступен в стандартной комплектации по цене 949 долларов. Несмотря на то, что мощность смартфона MOTO G Stylus несколько меньше, чем во флагманской модели, однако уровень производительности не вызывает сомнений у экспертов.

Кроме того, новый смартфон выходит с фирменным емкостным стилусом MOTO G Stylus. Устройство получило качественный 6,4-дюймовый дисплей с высоким разрешением, а также мощный восьмиядерный чип Qualcomm Snapdragon 655 с 4 гигабайтами ОЗУ.