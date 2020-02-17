Fiat рассекретила внешность нового стильного пикапа

17.02.2020, 10:52, Новости дня

Итальянская компания Fiat на европейском рынке нашла отражение в компактном ситикаре, а также небольших кроссоверах.

Вместе с тем в Южной Америке высоким спросом пользуются пикапы, которые выполнены на базе легковых машин с существенной модернизацией по кузову. Вместе с тем в течение 1 года общее количество продаж модели пикапа Strada составляет порядка 100 тысяч единиц.

Пользователям уже продемонстрированы снимки обновленной модели пикапа. Автомобиль имеет множество схожих элементов от модели Toro. Изменения коснулись решетки радиатора, бамперов, формы капота, а также дополнительных рейлингов на крыше. Под капотом установлен в базовой комплектации 1,4-литровый бензиновый двигатель на 88 л.с. мощности. В топовом исполнении предусмотрен двигатель на 103 л.с. мощности.