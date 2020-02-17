Fiat рассекретила внешность нового стильного пикапа

17.02.2020, 10:52, Новости дня

 Итальянская компания Fiat на европейском рынке нашла отражение в компактном ситикаре, а также небольших кроссоверах.

Вместе с тем в Южной Америке высоким спросом пользуются пикапы, которые выполнены на базе легковых машин с существенной модернизацией по кузову. Вместе с тем в течение 1 года общее количество продаж модели пикапа Strada составляет порядка 100 тысяч единиц.

Пользователям уже продемонстрированы снимки обновленной модели пикапа. Автомобиль имеет множество схожих элементов от модели Toro. Изменения коснулись решетки радиатора, бамперов, формы капота, а также дополнительных рейлингов на крыше. Под капотом установлен в базовой комплектации 1,4-литровый бензиновый двигатель на 88 л.с. мощности. В топовом исполнении предусмотрен двигатель на 103 л.с. мощности.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.01 / Партия премьера Эстонии не поддержала антироссийское заявление парламента

19.12 / Тонущий сибирский ледник сняли из космоса

11.12 / В России хотят проводить свои Олимпийские игры

24.01 / «Окупация» Северной Буковины. Между Украиной и Румынией разгорелся скандал из-за неправильного перевода речи Зеленского

15.01 / Политика: Литовцы напрасно претендуют на участие в «захвате Москвы»

03.12 / Трамп о предстоящей встрече в нормандском формате: Есть вероятность, что будет достигнут очень большой прогресс

20.12 / Путин напомнил о намерении властей Польши поставить памятник Гитлеру

02.01 / МИД Украины осудил попытку нападения на посольство США в Ираке

12.02 / В Пентагоне раскрыли данные об активности ВМФ РФ в мировом океане

15.02 / Машинист умер в поезде «Ласточка» на станции Владимир

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск новости

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика