The Times сообщила о «российских разведчиках» в Ирландии

17.02.2020, 10:51, Новости дня

Британские СМИ сообщили, что российские разведчики у берегов Ирландии якобы определяли место, где размещены кабели, соединяющие Европу, Великобританию и Соединенные Штаты.

Британская газета The Times со ссылкой на военные источники в местной полиции и среди военных пишет, что агентов в Ирландию якобы могло отправить главное разведывательное управление Генштаба ВС России. Они могли изучали инфраструктуру порта в Дублине и искать слабые места кабелей, чтобы в будущем перехватить информацию или повредить их.

Кроме того, спецслужбы якобы подозревают Россию в использовании Ирландии в качестве базы для своих сотрудников. «В Ирландии плохо развита контрразведка, а потому Москва может рассматривать ее как слабое звено», – сообщил британский политолог Марк Галеотти.

В декабре 2017 года глава генштаба вооруженных сил Великобритании Стюарт Пич уже говорил, что РФ может угрожать безопасности подводных интернет-кабелей. Посольство РФ в Великобритании в ответ запустило опрос среди подписчиков в Twitter, по итогам которого диппредставительство попросили «выпускать Кракена».