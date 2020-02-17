Китай выразил протест США из-за санкций

17.02.2020, 10:37, Новости дня

Китай выразил дипломатический протест США из-за введения санкций против шести китайских компаний в рамках закона о нераспространении оружия массового уничтожения (ОМУ) в отношении Ирана, КНДР и Сирии, сообщил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

«Китай сделал строгое представление американской стороне. Мы решительно против односторонних санкций и принципа экстерриториальной юрисдикции, которые США применяют на основании национального законодательства. Призываем США как можно скорее исправить эту ошибку и отменить санкции», – цитирует ТАСС дипломата.

По его словам, Китай выполняет свои международные обязательства в сфере нераспространения ОМУ.

В четверг США ввели санкции против трех российских, шести китайских компаний и по одному предприятию из Ирака и Турции в соответствии с законом США о нераспространении в отношении Ирана, Северной Кореи и Сирии. 

Санкции предусматривают запрет на приобретение любыми министерствами и ведомствами США продукции и услуг попавшей в черный список организации. 

Напомним, ранее глава китайского МИДа Ван И заявил, что США представляют угрозу для Китая. 



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.12 / Future Nostalgia. Дуа Липа выпустила новую песню. Аудио

04.02 / Украинцы больше всего доверяют Зеленскому опрос

27.01 / Правительство одобрило законопроект о блокировке пользователей e-mail

19.01 / Осужденный по «дадинской статье» Константин Котов получил выговор в колонии за то, что надел не свои перчатки

30.01 / НБУ ожидает, что в 2020 году международные резервы Украины превысят $29 млрд

30.01 / Экономика: РФ пророчат испытание низкими ценами на нефть и газ

29.01 / «Ливия забирает наших товарищей». Гибель российского наемника в Африке

09.02 / Депутат Рады рассказала о пяти украинских ЧВК

08.02 / 5 американских компаний, пострадавших от коронавируса

04.01 / Монако, ОАЭ, Куба. Комитет избирателей назвал страны, в которые нардепы чаще всего ездят за опытом

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск новости

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика