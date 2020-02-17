Умер бывший вратарь «Манчестер Юнайтед», переживший катастрофу в Мюнхене

17.02.2020, 10:31, Новости дня

Бывший вратарь "Манчестер Юнайтед" и сборной Северной Ирландии Гарри Грегг умер в возрасте 87 лет. Грегг был одним из тех, кто выжил в авиакатастрофе в Мюнхене 6 февраля 1958 года.

6 февраля 1958 года самолет, совершавший перелет по маршруту Белград – Мюнхен – Манчестер, потерпел крушение в аэропорту Мюнхена. Из 44 человек, находившихся на борту, погиб 21. Среди них были члены экипажа, 8 футболистов и 3 тренера "Манчестер Юнайтед". Гарри Грегг выжил, более того он вытащил из обломков самолета нескольких человек, в том числе и главного тренера Мэтта Бассби.

Через несколько месяцев после катастрофы Гарри Грегг защищал ворота сборной Северной Ирландии на чемпионате мира и был признан лучшим вратарем турнира. Грегг выступал за "Манчестер Юнайтед" на протяжении десяти сезонов.