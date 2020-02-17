Продавцы обвинили Gucci и Louis Vuitton в сговоре

17.02.2020, 10:30, Новости дня

Сотрудники люксовых компаний подали иски в федеральный суд в Нью-Йорке против своих работодателей из-за кадрового сговора.

Иски поданы против итальянской Gucci, французской Louis Vuitton, сети универмагов Saks из США, и других люксовых компаний, сообщил Bloomberg. В иске утверждается, что компании заключили соглашение о ненайме работников, которые хотят менять работу.

По словам сотрудников, компании договорились не нанимать продавцов, проработавших меньше шести месяцев в компании-участнице сговора. По мнению истцов, этот сговор нарушает конкуренцию.

Одна из продавщиц Saks узнала о сговоре после общения с менеджером одного из магазинов Louis Vuitton в поисках новой работы.

Менеджер при переписке ответил, что ему жаль, но есть соглашение с Saks о том, что сотрудников Saks можно нанять только после шести месяцев с момента их увольнения. "У нас есть строгие правила, которым мы должны следовать. Сожалею", — ответил менеджер в переписке.

В США действуют строгие законы и компании Apple, Google, Intel, Adobe Systems Disney, DreamWorks, Sony Pictures и Blue Sky за подобные действия ранее были наказаны. Эти компании обязались выплатить сотни миллионов долларов сотрудникам за ограничение профессиональной мобильности.



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