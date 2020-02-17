Maserati выпустит новый кроссовер до конца 2020 года

17.02.2020, 10:30, Новости дня

Известный итальянский бренд Maserati рассекретил планы работ на ближайшие годы.

Особое впечатление вызвало то обстоятельство, что в компании намерены выпустить еще один кроссовер Maserati, который будет предложен уже в следующем году. Уже до конца 2020 года первые экземпляры нового кроссовера будут выпущены. Пока в компании не раскрывают никаких особенностей о данной модели.

Напомним, ранее было указано, что Maserati вложили порядка 800 млн евро для строительства нового завода, который уже в скором времени начнет работу. Специалисты прогнозируют, что новая модель может получить электрическую или гибридную силовую установку, однако в конечном итоге кроссовер Maserati будет приводиться в движение исключительно электромотором.



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