Медики сообщили, кому вредно употреблять твердый сыр

17.02.2020, 10:30, Разное

Сыр считается важным продуктом питания и важной частью рациона людей. Но медики рассказали, кому вредно употреблять твердый сыр.

Эксперты считают, что некоторые люди имеют зависимость от сыра, так как в нем содержатся опиаты. Ученые в 1981 году находили в образцах коровьего молока остатки химических веществ, схожих с морфином. Дальнейшие разбирательства показали, что в сыре есть и казеин, который во время пищеварения превращается в набор опиатов – казоморфины.

Также в продукте может содержаться инфекция. Для хорошей выработки молока коровам дают антибиотики и гормональные препараты, а из-за этого у них возникают воспалительные процессы. Молоко таких коров имеет примесь не только препаратов, но и инфекций, что грозит человеку появлением болезней сердца, диабета и онкологии. Сыр — продукт высококалорийный, поэтому нельзя есть его в больших количествах.

В лакомстве есть пищеварительный фермент животного, ведь при его изготовлении используют сычужный фермент ренин. Стоить помнить, что продукт может быть виновником патологии плода. В некотором виде сыров имеются бактерии, вызывающие листериоз, он опасен беременным. В определенных видах сыра много натрия, который вызывает проблемы с почками.

В неделю можно съедать до 200 граммов этого молочного продукта и лучше всего употреблять его до 12 часов дня. От брынзы стоит отказаться людям с болезнями почек, поджелудочной железы, печени, желчевыводящих путей и с заболеваниями органов кровообращения. Часто плавленый сыр вызывает аллергические реакции из-за содержащихся в нем фосфатных добавок.