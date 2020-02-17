Медики сообщили, кому вредно употреблять твердый сыр

17.02.2020, 10:30, Разное

Сыр считается важным продуктом питания и важной частью рациона людей. Но медики рассказали, кому вредно употреблять твердый сыр.
Эксперты считают, что некоторые люди имеют зависимость от сыра, так как в нем содержатся опиаты. Ученые в 1981 году находили в образцах коровьего молока остатки химических веществ, схожих с морфином. Дальнейшие разбирательства показали, что в сыре есть и казеин, который во время пищеварения превращается в набор опиатов – казоморфины.

Также в продукте может содержаться инфекция. Для хорошей выработки молока коровам дают антибиотики и гормональные препараты, а из-за этого у них возникают воспалительные процессы. Молоко таких коров имеет примесь не только препаратов, но и инфекций, что грозит человеку появлением болезней сердца, диабета и онкологии. Сыр — продукт высококалорийный, поэтому нельзя есть его в больших количествах.

В лакомстве есть пищеварительный фермент животного, ведь при его изготовлении используют сычужный фермент ренин. Стоить помнить, что продукт может быть виновником патологии плода. В некотором виде сыров имеются бактерии, вызывающие листериоз, он опасен беременным. В определенных видах сыра много натрия, который вызывает проблемы с почками.

В неделю можно съедать до 200 граммов этого молочного продукта и лучше всего употреблять его до 12 часов дня. От брынзы стоит отказаться людям с болезнями почек, поджелудочной железы, печени, желчевыводящих путей и с заболеваниями органов кровообращения. Часто плавленый сыр вызывает аллергические реакции из-за содержащихся в нем фосфатных добавок.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.01 / Юрий Шатунов рассказал о своих «сентиментальных детях» в передаче Малахова «Привет, Андрей!»

31.12 / Мнение: Тоталитарный Дайджест. 30.12.2019

24.12 / В «Нафтогазе» допускают, что Россия может отказаться от транзита газа через Украину

17.02 / Жирная рыба защищает от диабета II типа

13.12 / Новый российский космический корабль оказался слишком тяжелым для полета к Луне

16.12 / Партия Рыбакова

31.01 / Дочь покойной Анны Самохиной Александра родила второго ребенка

23.12 / Водитель пропал без вести: в Петербурге грузовик упал в Неву

07.02 / Медики назвали 8 правил для регулярного утреннего туалета без запоров

17.12 / Эффект Стрейзанд

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск новости

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика