Вести.net: армия США будет использовать очки смешанной реальности

17.02.2020, 10:30, Новости дня

Армия США планирует использовать очки смешанной реальности. Оборонное ведомство уже разместило заказ на покупку партии в 40 000 таких гарнитур. Но насколько они эффективны?

Внешне эти очки выглядят достаточно угрожающе. Сами они включают прозрачный цифровой дисплей, оснащенного датчиками температуры и камерой. В состав программного обеспечения гарнитуры входят также программные алгоритмы искусственного интеллекта. В частности, программы для автоматического обнаружения и идентификации целей.

Но технология пока очень далека от совершенства, поэтому это, скорее, гаджет для устрашения противника.

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Вести.Hi-tech



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