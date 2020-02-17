Пушков спрогнозировал уход США из Сирии

17.02.2020, 10:30, Новости дня

Глава временной комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков прокомментировал сообщения о том, что впервые с 2012 года сирийским правительственным силам удалось освободить от боевиков все населенные пункты вокруг Алеппо.

«Это важный сигнал тем, кто хотел бы сохранить в Сирии анклавы джихадистов: процесс освобождения страны продолжится, ни у одной страны нет права контролировать сирийскую территорию», – написал сенатор в Twitter.

«И США тоже в итоге придется покинуть Сирию», – добавил Пушков.

Напомним, армия Сирии установила полный контроль над Алеппо. Сам город освободили еще в 2016 году, но засевшие в пригороде террористы регулярно его обстреливали.

В прошлом году сообщалось об уходе американцев из Сирии, однако после этого президент США Дональд Трамп объявил о взятии нефтяных месторождений на севере Сирии «под охрану» Соединенных Штатов. Минобороны России заявило, что США занимаются «международным государственным бандитизмом». 

США продолжают наносить авиаудары по сирийской территории, у американских военнослужащих происходят конфликты с местным населением, которые ведут к жертвам, в том числе гибнут дети.



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