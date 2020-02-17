Алла Пугачева мечтает посмотреть на свадьбы близнецов Лизы и Гарри

17.02.2020, 10:30, Разное

Российская певица Алла Пугачева призналась, что мечтает дожить до того времени, когда ее дети сыграют свадьбу. Об этом исполнительница пояснила на канале НТВ в телепередаче «Ты не поверишь!».
По словам певицы, близнецы Лиза и Гарри много уделяют времени творческому развитию. Так, Лиза часто рисует, а Гарри обожает петь и занимается вокалом со специальными педагогами. Однако заветная мечта Аллы Пугачевой заключается в том, что она хочет побывать на их свадьбе и посмотреть, как сложится их будущее.

Кроме того, Алла Пугачева пояснила о своей внешности. Певица заявила, что никто к ней никогда не прикасался, чтобы заняться ее макияжем, поскольку свою внешность она считает «хорошей от природы». Ее часто ругают врачи из-за того, что она не уделяет время на медицинское обследование. Но артистка утверждает, что ощущает себя превосходно и пользуется услугами исключительно остеопатов.



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