В Крыму задержали участника украинского нацбатальона

17.02.2020, 10:30, Разное

В Крыму сотрудники ФСБ задержали жителя Черноморского района, подозреваемого в участии в незаконном формировании. Как сообщает ТАСС, мужчина был членом батальона имени Н. Челебиджихана, который противоречит интересам России.

По предварительным данным, в августе 2016 года подозреваемый посетил Украину, где вступил в ряды крымско-татарской организации. Затем мужчина вернулся в Россию и поселился в Крыму. При этом он не прекратил свое участие в батальоне, передает РИА ФАН.



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