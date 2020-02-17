Новый Hyundai Solaris получит дизельный двигатель в Индии

17.02.2020, 10:30, Новости дня

Рестайлинговая модель Hyundai Solaris в скором времени появится в продаже на индийском рынке.

Однако указывается, что данный автомобиль будет предложен под названием Hyundai Verna. Сообщается, что рестайлинговый экземпляр получит новую версию с 1,5-литровым дизельным двигателем, сочетающимся с 6-ступенчатой автоматической коробкой передач или «механикой. Мощность Verna равна 115 л.с. Однако местные клиенты смогут выбрать модель и с привычным бензиновым мотором на 115 л.с. мощности.

Пока остальные отличия и особенности индийской версии Verna не называются, однако есть предположения, что автомобиль окажется достаточно востребованным у местных клиентов за счет доступного ценника.