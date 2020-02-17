В Китае разработали новый экспресс-тест для выявления коронавируса

17.02.2020, 10:26, Новости дня

В Китае разработали новый экспресс-тест для идентификации коронавируса, который позволяет поставить точный диагноз за 15 минут.

Разработку представили специалисты Нанькайского университета в китайском городе Тяньцзинь. Тест в считанные минуты дает возможность получать результат, передает ТАСС.

Время процедуры проверки людей и обнаружения вируса в крови пациентов сократилось до 15 минут. 

Отмечается, что разработки новых экспресс-тестов на коронавирус сейчас ведутся во многих лабораториях и научно-исследовательских центрах Китая.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что две российские тест-системы против коронавируса эффективны, они контролируют каждого прибывающего из Китая.

В понедельник сообщалось, что на материковой части страны подтверждено 70 тыс. 548 случаев заражения. Жертвами коронавируса стали 1 тыс. 770 человек.



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