ФСБ задержала в Крыму подозреваемого в участии в украинском вооруженном формировании

17.02.2020, 10:24, Новости дня

ФСБ задержала жителя Крыма, подозреваемого в участии в деятельности незаконного вооруженного формирования на территории Украины. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления службы.

Возбуждено уголовное дело по статье об участии в деятельности незаконного вооруженного формировани, действующего на территории иностранного государства в целях, противоречащих интересам России. Мужчина заключен под стражу.

«Подозреваемый в августе 2016 года выехал на территорию Украины, где вступил в ряды возглавляемого Ленуром Ислямовым „крымско-татарского добровольческого батальона им. Номана Челебиджихана“, — говорится в пресс-релизе. По данным ФСБ, позже гражданин вернулся в Крым, где »продолжив преступную деятельность по участию в батальоне».

Ленур Ислямов в 2014 году занимал должность вице-премьера Крыма, а после аннексии полуострова бежал в Украину. Российские власти возбудили в его отношении уголовное дело, он объявлен в федеральный розыск. Ислямов считается одним из организаторов продовольственной и энергетической блокады Крыма, а также организатором действующего в приграничных районах Херсонской области Украины вооруженного «крымско-татарского батальона имени Номана Челебиджихана».