Медики назвали продукты с высоким содержанием магния для поддержания работы сердца

17.02.2020, 10:21, Разное

Медики назвали продукты с высоким содержанием магния, необходимого для поддержания работы сердца. Они позволят снизить вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний.
Рекомендованная ежедневная доза поступления микроэлемента в организм человека составляет приблизительно 400 мг. Достичь необходимого эффекта просто введением в рацион продуктов, богатых магнием. Среди них специалисты выделяют черный шоколад, в 100 г которого содержится около 150 мг необходимого вещества. Кроме того, наличие в нем флавонаидов полезно для сосудов, так как препятствует образованию холестериновых бляшек. Несомненную пользу принесет употребление авокадо, бананов и киноа. Так в одном плоде фрукта, родиной которого считается Мексика, отмечается до 60 мг важного элемента. Полезна «аллигаторова груша», как иногда называют авокадо из-за его формы, и содержанием клетчатки, улучшающей работу кишечника.

Необходимо отметить, что многие отечественные ягоды и фрукты не уступают экзотическим «гостям». К ним следует отнести морошку, ежевику, рябину и смородину. Горсть орехов позволяет обеспечить одну треть необходимой суточной нормы Mg, а также держать в стабильном состоянии уровень сахара в крови. Предотвратить дефицит магния поможет и жирная рыба, содержащая полезные Омега-3 кислоты. Гречневая каша по содержанию магния превышает знаменитую овсянку, что позволит разнообразить утреннее меню.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.12 / Волчек перестала самостоятельно дышать

12.01 / Наука: Стимуляция роста новых нейронов сохранит память в преклонном возрасте

20.12 / Анна Хилькевич рассказала о скором открытии второго салона «Культура Маникюра»

23.12 / Мнение: Советские фильмы об арт-преступлениях

05.02 / Ученые ожидают взрыва сверхгигантской звезды Бетельгейзе

23.12 / Высокие отношения: Гвинет Пэлтроу с нынешним мужем, бывшим мужем и его возлюбленной на горнолыжном курорте в Аспене

13.12 / Мнение: Питер вынес приговор террористам

13.01 / «Признак определенной неразвитости»: затравленная Хилькевич высказалась о поведении россиян

31.12 / Американские врачи назвали 10 лучших продуктов для здоровья мозга

09.01 / Мнение: Абсурдные новости. 9 января 2020 года

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск новости

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика