Медики назвали продукты с высоким содержанием магния для поддержания работы сердца

17.02.2020, 10:21, Разное

Медики назвали продукты с высоким содержанием магния, необходимого для поддержания работы сердца. Они позволят снизить вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Рекомендованная ежедневная доза поступления микроэлемента в организм человека составляет приблизительно 400 мг. Достичь необходимого эффекта просто введением в рацион продуктов, богатых магнием. Среди них специалисты выделяют черный шоколад, в 100 г которого содержится около 150 мг необходимого вещества. Кроме того, наличие в нем флавонаидов полезно для сосудов, так как препятствует образованию холестериновых бляшек. Несомненную пользу принесет употребление авокадо, бананов и киноа. Так в одном плоде фрукта, родиной которого считается Мексика, отмечается до 60 мг важного элемента. Полезна «аллигаторова груша», как иногда называют авокадо из-за его формы, и содержанием клетчатки, улучшающей работу кишечника.

Необходимо отметить, что многие отечественные ягоды и фрукты не уступают экзотическим «гостям». К ним следует отнести морошку, ежевику, рябину и смородину. Горсть орехов позволяет обеспечить одну треть необходимой суточной нормы Mg, а также держать в стабильном состоянии уровень сахара в крови. Предотвратить дефицит магния поможет и жирная рыба, содержащая полезные Омега-3 кислоты. Гречневая каша по содержанию магния превышает знаменитую овсянку, что позволит разнообразить утреннее меню.