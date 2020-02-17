17.02.2020, 10:21, Разное

В Сети появились слухи, что звездная пара может расстаться. Альбину Джанабаеву заподозрили в измене Валерию Меладзе. Она в своем блоге разместила видеозапись и фотографии с ночной прогулки по Москве, но супруга рядом с ней не было видно.

Пользователи социальных сетей начали подозревать обоих артистов в изменах. Валерию Меланзе приписывают роман с 31-летней солисткой группы «ВИА гра» Эрикой Герцег. Поклонники знаменитой пары заметили в их отношениях напряженность. Джанабаева в День святого Валентина опубликовала в Instagram неоднозначное поздравление, где написала, что очень много слов о любви, но любви слова совсем не нужны, и добавила смайлики-сердечки.

Вот только Валерий Меладзе никак не отреагировал на данный пост и не поздравил жену в соцсетях. После опубликованных певицей снимков с прогулки по ночному городу многие интернет-пользователи предположили, что раз невидно рядом мужа, то она гуляет с любовником. Однако это всего лишь домыслы и никаких подтверждений неверности Джанабаевой нет.

Навряд ли она выбрала для тайной встречи с любовником столь людное место, да еще и снимала себя на камеру. Но вопрос об отсутствии на снимках Меладзе остается открытым.