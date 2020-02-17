В Петербурге определены первые 12 команд-финалистов конкурса «Учитель будущего»

17.02.2020, 10:19, Новости дня

Первый полуфинал профессионального конкурса «Учитель будущего» среди участников из Северо-Западного федерального округа прошел в Академической гимназии №56 Санкт-Петербурга с 14 по 16 февраля.

В полуфинале в Петербурге встретились два команды из Архангельской области (средняя школа №95 Архангельска и средняя школа №21 Северодвинска), по одной команде от Вологодской (Присухонская основная школа, дер. Фофанцево), Калининградской (Гимназия г. Гурьевска), Ленинградской (Гатчинская гимназия им. Ушинского) и Псковской (Бежаницкая средняя школа, п. Бежаницы) областей, 43 команды Санкт-Петербурга, а также команда из Карелии (Средняя школа №2 Петрозаводска). Из 43 команд от Санкт-Петербурга по две команды от образовательного учреждения были представлены у средней школы №235 им. Шостаковича (Адмиралтейский район), средней школы №391 (Красносельский район), гимназии №642 «Земля и Вселенная» (Василеостровский район), школы №35 (Василеостровский район) и Аничкова лицея (Центральный район), говорится в релизе, поступившем в редакцию газеты ВЗГЛЯД.

«В течение трех дней 50 команд учителей из семи регионов Северо-Западного федерального округа знакомились, общались, проходили конкурсные испытания и слушали лекции, приглашенных спикеров. По итогам полуфинала были определены 12 лучших команд, которые теперь продолжат борьбу за победу в финале конкурса «Учитель будущего». Ими стали 11 команд из Санкт-Петербурга и одна команда из Гатчины Ленинградской области», – рассказал генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров.

На церемонии награждения к участникам полуфинала обратился руководитель проекта «Учитель будущего» Андрей Богданцев. Он отметил, что одна из ключевых задач конкурса – формирование сообщества учителей будущего из числа полуфиналистов и финалистов конкурса. «Самое важное на очных полуфиналах – это обратная связь от участников конкурса. Мы постарались создать условия, чтобы учителя воспринимали конкурс не столько, как состязание, сколько как площадку для обмена опытом, место интересных и полезных знакомств. Именно здесь должно начать свое формирование сообщество учителей будущего, где педагоги могут вдохновлять друг друга», – подчеркнул Богданцев.

Во второй день перед участниками полуфинала с лекцией «Человек в цифровую эпоху: как учить» выступила доктор биологических наук, доктор филологических наук, член-корреспондент РАО, профессор кафедры общего языкознания, заведующая лабораторией когнитивных исследований и кафедрой проблем конвергенции естественных и гуманитарных наук СПбГУ Татьяна Черниговская. «Роль учителя – самая главная в мире. Если мы хотим, чтобы наша цивилизация сохранилась, то ее будут определять люди. Эти люди в онлайн курсах не формируются», – отметила она.

Для полуфиналистов СЗФО партнер конкурса издательство «Русское слово» подготовил подарки. Каждый учитель получил две книги («Путешествие в историю крылатых слов и выражений» Э.А. Вартаньяна и «Педагогическое мышление: направления, проблемы, поиски» Г.В. Лобастова), а также сертификат на бесплатное обучение (курсы повышение квалификации 36 часов) по программе, которую каждый учитель выберет самостоятельно.

Партнеры конкурса «Яндекс.Учебник» по итогам конкурсного испытания «Методический конструктор» вручили свой приз команде средней школы №235 им. Шостаковича (Санкт-Петербург), станции «Алиса» получили Павел Никитин, Мария Рехина и Юлия Шеверева. Поощрительный приз от «Яндекс.Учебник» получили Татьяна Дементьева, Светлана Понятовская и Наталья Якушева – команда Аничкова лицея (Санкт-Петербург).

Первый масштабный федеральный конкурс учительских команд «Учитель будущего» президентской платформы «Россия – страна возможностей» стартовал 19 ноября при поддержке министерства просвещения Российской Федерации. Он направлен на выявление лучших современных педагогических практик, инновационных подходов в образовании, а также на самореализацию педагогических кадров. Его цель – поддержка и продвижение команд учителей, которые умеют работать сообща и готовы применять современные практики в своей работе.

В конкурсе нет ограничений: участвовать в нем могут как опытные педагоги, так и имеющие небольшой стаж. Объединиться в команды и пройти конкурсные испытания могли учителя-предметники школ, лицеев, гимназий, в том числе специализированных, а также учителя начальных классов и педагоги воспитательных служб. Участникам предстоит пройти дистанционное тестирование, региональные полуфиналы и финал.

В финале победителей ждет заграничная поездка на стажировку и специальные образовательные события Мастерской управления «Сенеж». Кроме того, команды-победители также получат в наставники известных популяризаторов науки, руководителей и методистов ведущих образовательных учреждений России.

Профессиональный конкурс «Учитель будущего» реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».